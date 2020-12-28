فيديو.. محمد عوض لـ دوت الخليج: نعد أهالى الدائرة بتحسين أحوالهم.. ومشكلة الفلاح على قائمة أولوياتى

قال النائب محمد عوض، عضو مجلس النواب، نتقدم بالتهنئة للشعب المصرى بمناسبة مرو العام الميلادى، ونعد أهالى الدائرة دعم مراكز الشباب، ونأمل الاستمرار فى تحسين البنية التحتية.

وتابع خلال حديثه لـ دوت الخليج، مشكلة الفلاح المصرى والمحاصيل، على قائمة أولوياتى، وكيفية تحقيق هامش ربح مرضي، بالنسبة له.



وبدأت الأمانة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار محمود فوزي، صباح اليوم الاثنين، استقبال نواب برلمان 2021 فى 10 محافظات من مقاعدها الفردية، وذلك فى ضوء تقسيمها النواب الجدد علي مدار 6 أيام لتحقيق التباعد الإجتماعي وعدم إحداث أي زحام تحقيقا للتباعد الإجتماعي.