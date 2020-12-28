فيديو.. محمد عوض لـ دوت الخليج: نعد أهالى الدائرة بتحسين أحوالهم.. ومشكلة الفلاح على قائمة أولوياتى

قال النائب محمد عوض، عضو مجلس النواب، نتقدم بالتهنئة للشعب المصرى بمناسبة مرو العام الميلادى، ونعد أهالى الدائرة دعم مراكز الشباب، ونأمل الاستمرار فى تحسين البنية التحتية.
وتابع خلال حديثه لـ دوت الخليج، مشكلة الفلاح المصرى والمحاصيل، على قائمة أولوياتى، وكيفية تحقيق هامش ربح مرضي، بالنسبة له.
وبدأت الأمانة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار محمود فوزي، صباح اليوم الاثنين، استقبال نواب برلمان 2021 فى 10 محافظات من مقاعدها الفردية، وذلك فى ضوء تقسيمها النواب الجدد علي مدار 6 أيام لتحقيق التباعد الإجتماعي وعدم إحداث أي زحام تحقيقا للتباعد الإجتماعي.
جاء ذلك بعد ان استقبلت نواب القائمة الوطنية الـ284 طوال أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس ، بجانب 90 نائبا فردي أمس الأحد، عن 5 " محافظات، هي: (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، مرسى مطروح) .
لجان الاستقبال مستمرة في عملها على مدار اليوم وغدا لاستقبال نواب المحافظات المتبقية بالنظام الفردى، وذلك الاثنين 28 ديسمبر: سيتم استقبال نواب (10) هي : محافظات ( بورسعيد، الاسماعيلية، السويس، الشرقية، الدقهلية، دمياط، الغربية، المنوفية، البحيرة، كفر الش
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