بالصور.. في سادس أيام الاستقبال: (101) نائباً بالنظام الفردي تسلموا بطاقات العضوية

صرح المستشار محمود فوزى الأمين العام، لمجلس النواب، أن الأمانة العامة للمجلس استقبلت اليوم الاثنين (101) نائباً من أصل (108) نائباً من النواب المنتخبين بالنظام الفردي عن (10) محافظات، هي: (بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، الشرقية، الدقهلية، دمياط، كفر الشيخ، الغربية، المنوفية، البحيرة) . وأكد المستشار فوزي أن لجان الاستقبال ستنهي عملها رسمياً غداً الثلاثاء باستقبال نواب (12) محافظة، هي: (الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر، شمال وجنوب سيناء) بإجمالي عدد (86) نائباً.

وأشاد أمين عام مجلس النواب، بدرجة الوعي العالية للسادة النواب لالتزامهم بارتداء الكمامات الطبية واستخدام المطهرات والحرص على التباعد، لافتاً إلى أنه منذ ظهور الجائحة شهر مارس الماضي كانت هناك توجيهات مشددة من السيد رئيس مجلس النواب بالحفاظ على سلامة وصحة جميع المترددين على البرلمان حيث اتخذ البرلمان شعار "الصحة أولاً"، وأردف فوزي قائلاً: أن البرلمان كان من ضمن المؤسسات التي اتخذت إجراءات احترازية عالية نظراً لطبيعة وكثرة المترددين عليه من جميع محافظات الجمهورية. وشدد فوزى، على أن النواب الذين لم يتمكنوا من الحضور خلال لجان الاستقبال التي عقدها المجلس لاستلام بطاقات العضوية، بإمكانهم الحضور في أي يوم لاستلامها. والجدير بالذكر أن الأمانة العامة للمجلس استقبلت السادة النواب عن القائمة الوطنية على مدار ثلاثة أيام، كما خصصت ثلاثة أيام لاستقبال

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