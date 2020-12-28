فيديو.. أسامة عبدالعاطى لـ دوت الخليج: أثق فى أعضاء البرلمان المقبل.. وأسعى لتقديم دور خدمى جيد

قال النائب أسامة عبدالعاطى، متفائل بشدة بالبرلمان المقبل خاصة لما يتمتع به من وجود مجموعة كبيرة من الخبراء المتخصيين، وأثق أننا سنكون على قدر المسئولية.
وتابع خلال حديثها لـ دوت الخليج، أسعى إلى أن أقدم دور خدمى فى الدائرة، وسنقدم أجندة تشريعية مميزة بالتنسيق مع حزب الشعب الجمهورى.
وأشاد أمين عام مجلس النواب، بدرجة الوعي العالية للسادة النواب لالتزامهم بارتداء الكمامات الطبية واستخدام المطهرات والحرص على التباعد، لافتاً إلى أنه منذ ظهور الجائحة شهر مارس الماضي كانت هناك توجيهات مشددة من السيد رئيس مجلس النواب بالحفاظ على سلامة وصحة جميع المترددين على البرلمان حيث اتخذ البرلمان شعار "الصحة أولاً"، وأردف فوزي قائلاً: أن البرلمان كان من ضمن المؤسسات التي اتخذت إجراءات احترازية عالية نظراً لطبيعة وكثرة المترددين عليه من جميع محافظات الجمهورية.
وشدد فوزى، على أن النواب الذين لم يتمكنوا من الحضور خلال لجان الاستقبال التي عقدها المجلس لاستلام بطاقات العضوية، بإمكانهم الحضور في أي يوم لاستلامها.
والجدير بالذكر أن الأمانة العامة للمجلس استقبلت السادة النواب عن القائمة الوطنية على مدار ثلاثة أيام، كما خصصت ثلاثة أيام لاستقباليخ) بإجمالي عدد 108 نائباً.، والثلاثاء 29 ديسمبر: نواب (12) محافظة هي: (الفيوم، بني سويف، المنيا، اسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر، شمال و جنوب سيناء) بإجمالي عدد 86 نائباً.
وأكد المستشار فوزى أن النواب الذين لم يتمكنوا من الحضور خلال الأيام المحددة لهم لاستلام بطاقات العضوية، بإمكانهم الحضور في أي يوم آخر لاستلامها عقب إنتهاء أيام الاستقبال المحددة.ووجه فوزى الشكر للسادة النواب الجدد على تعاونهم والتزامهم بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتبعها الأمانة العامة لمجلس النواب
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