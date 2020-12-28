فيديو.. أسامة عبدالعاطى لـ دوت الخليج: أثق فى أعضاء البرلمان المقبل.. وأسعى لتقديم دور خدمى جيد

قال النائب أسامة عبدالعاطى، متفائل بشدة بالبرلمان المقبل خاصة لما يتمتع به من وجود مجموعة كبيرة من الخبراء المتخصيين، وأثق أننا سنكون على قدر المسئولية.

وتابع خلال حديثها لـ دوت الخليج، أسعى إلى أن أقدم دور خدمى فى الدائرة، وسنقدم أجندة تشريعية مميزة بالتنسيق مع حزب الشعب الجمهورى.

وأشاد أمين عام مجلس النواب، بدرجة الوعي العالية للسادة النواب لالتزامهم بارتداء الكمامات الطبية واستخدام المطهرات والحرص على التباعد، لافتاً إلى أنه منذ ظهور الجائحة شهر مارس الماضي كانت هناك توجيهات مشددة من السيد رئيس مجلس النواب بالحفاظ على سلامة وصحة جميع المترددين على البرلمان حيث اتخذ البرلمان شعار "الصحة أولاً"، وأردف فوزي قائلاً: أن البرلمان كان من ضمن المؤسسات التي اتخذت إجراءات احترازية عالية نظراً لطبيعة وكثرة المترددين عليه من جميع محافظات الجمهورية.