نتيجة مباراة الزمالك وسموحة اليوم في الدوري المصري الٱن

سجل احمد فتوح الهدف الثاني لنادي الزمالك بالدقيقة ٣١ من عمر المباراة لتصبح النتيجة ٢-٠ لصالح نادي الزمالك.

وسجل أشرف بن شرقي لهدف الأول لنادي الزمالك عن طريق ركلة جزاء بالدقيقة الثامنة .يدخل الزمالك مباراة اليوم بحثا عن العودة لطريق الانتصارات في الجولة الثالثة من الدوري المصري، عندما يحل ضيفا ثقيلا على سموحة السكندري، بعد التعادل في الجولة الماضيه أمام بيراميدز.

ويستضف ستاد برج العرب المباراة في تمام الساعة الخامسة، المباراة بين الفارس الأبيض والموج الأزرق، بقيادة تحكيمية للحكم الدولي محمود عاشور.

وتبث قنوات أون تايم سبورت أحداث المباراة علي القناة الثانية للشبكة ، وبتعليق صوتي للملعق بلال أحمد علام.

ويدخل الزمالك بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: محمد أبو جبل

خط الدفاع: حازم إمام - محمود حمدي الونش – محمد عبد الغني – أحمد فتوح

خط الوسط: محمد اشرف روقا - إمام عاشور

خط الهجوم : اوباما - أشرف بن شرقي – محمد أوناجم – حميد أحداد

فيما يدخل سموحة اللقاء بتشكيل مكون من :

حراسة المرمي: الهاني سليمان

خط الدفاع : رجب نبيل ،أطهر الطاهر، محمود البدري ، أحمد جمال.

خط الوسط: محمد محسن ليلة، محمد كناريا، محمود حليم ،.

خط الهجوم: إسلام جمال ،حسام حسن ، رفيق كابو.