نكشف رحيل تريزيجية عن أستون فيلا خلال فترة الانتقالات الشتوية

ترددت خلال الفترة الأخيرة العديد من التقارير الصحفية والتي تشير لرحيل النجم المصري محمود حسن تريزجية، لاعب فريق أستون فيلا الإنجليزي، عن صفوف النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وبحسب إحدي الشبكات الإخبارية التركية، فإن نادي جلطة سراي أحد فرق المقدمة بالدوري التركي بصدد التعاقد مع النجم المصري نظرا لتراجع خط هجوم الفريق التركي خلال الفترة الماضيه.

ويدرس جلطة سراي موقف اللاعب مع وكيلة، ويليام دافيلا، من أجل إتخاذ إجراءت متقدمة للتعاقد مع اللاعب المصري خاصة بعد ضألة فرص مشاركة اللاعب مع النادي الإنجليزي بعد العودة الإصابة التي لحقت باللاعب خلال الفترة الماضية.

ويتولى مصطفى جنكيز، رئيس نادي جلاطة سراي التركي، أمر التعاقد مع تريزيجية بصفة شخصيه وهو ما يؤكد علي قيمة اللاعب الكبيرة.

يذكر أن تريزيجيه مهاجم أستون فيلا ومنتخب مصر، قد شارك في 10 مباريات هذا الموسم مع فريقه الإنجليزي أستون فيلا،لكنه لم يسجل أي هدف سواء في بطولة الدوري الإنجليزي أو كأس كاراباو.

شبكة إنجليزية: "تريزيجيه يغادر أستون فيلا.. وهذه وجهته المقبلة"

كشفت شبكة بريطانية عن مفاجأة كبيرة حول رحيل النجم المصري محمود حسن تريزيجيه لاعب أستون فيلا الإنجليزي ومغادرته الفريق، خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وقالت شبكة “HITC” البريطانية في تقرير صحفي لها صباح اليوم أن محمود حسن تريزيجيه يعد من ضمن أبرز المرشحين للرحيل عن أستون فيلا خلال الفترة المقبلة.

وأبرزت الشبكة الإخبارية عن الثلاثي الأقرب للرحيل من الفريق وهم: هنري لانسبري وفريدريك جولبر، ومحمود تريزيجيه

وأوضحت الصحيفة أن تريزيجيه مرشح بقوة للرحيل عن صفوف الفيلانز، وذلك رغم مشاركته بشكل أساسي مع الفريق إلا أنه جاء تألق الجناح أنور الغازي وتسجليه لهدفين في مباراة فريقه الأخيرة ، جعل مسئولي أستون فيلا يفكرون بجدية في رحيل اللاعب والاستفادة بالمقابل المادي.

وأتمت الصحيفة : أن صبر دين سميث المدير الفني للفريق يشعر بالاحباط من مستوى تريزيجيه، بعد أن وضعه في التشكيلة الأساسية، ولكنه لم يقدم جديد وفشل في إحراز الأهداف او صناعتها بشكل مؤثر، والتي كلفت الفريق خسارة نقاط.

وأختتم التقرير: أن تريزيجيه في حالة رحيله من فريقه الحالي سوف تكون وجهته المقبلة في الدوري الإنجليزي أيضًا ولن يغادر البريميرليج.

وشارك النجم المصري في جميع مباريات فريقه بالبيريميرليج هذا الموسم قبل أن يتعرض للإصابة، لكنه لم ينجح في تسجيل أي هدف، وهو ما جعله يتعرض لموجة من الانتقادات بسبب إضاعته للفرص السهلة للتهديف.