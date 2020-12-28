حقيقة عرض فيلم Stoned Alone في رأس السنة

انتشر بوستر لـ فيلم Stoned Alone، عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، خلال الساعات القليلة الماضية، والذي أعلن بدء العمل فيه خلال عام 2018، وزعم الكثيرون أن الفيلم سيتم عرضه في الأول من يناير احتفالًا برأس السنة.

ظهر الممثل الأمريكي ماكولي كولكين، بطل سلسلة Home Alone، وهو يرتدى زيًا منزليًا، ويدخن الماريجونا، إلا أن الحقيقة أن الصورة المتداولة تم التقاطها خلال أحد الإنترفيوهات التي أجراها مع إحدى المجلات الأمريكية في فبراير، وبالتالي فأن البوستر "مزيف".

Home Alone تصدر الفيلم المشهور محرك البحث الشهير "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك تزمنًا مع اقتراب بداية العام الجديد واحتفالات رأس السنة، حيث ارتبط فيلم Home Alone بأعياد عيد الميلاد المجيد.

اعتاد جميع المواطنين من مختلف الدول مشاهدة فيلم Home Alone مع بداية كل عام، حيث تحرص العديد من القنوات على إذاعته في الأول من يناير كل عام لتجتمع الأسر في أمسية كوميدية مختلفة على الرغم من كونه من الأفلام القديمة إلا أن له طابع مميزًا لدى الجمهور.

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الجدير بالذكر، أن فيلم Home Alone تدور أحداثه حول صبي يبلغ من العمر 8 سنوات، اسمه كيفن ماكاليستر، يلعب دوره الممثل ماكولي كولكين، الذي تتركه أسرته سهواً عند سفرهم لقضاء الإجازة بالخارج، ولأنه الوحيد الموجود في المنزل، فيحاول حماية نفسه بكافة الطرق من اللصوص المتربصين له.

