المستشار عبد الوهاب عبد الرازق يهنىء الرئيس السيسي بمناسبة العام الجديد

بعث المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، برقية تهنئة إلى للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2021.

وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق في نص البرقية : إنه لمن دواعى سرورى أن أتقدم لفخامتكم – باسمى وباسم أعضاء مجلس الشيوخ - بأخلص التهانى القلبية وأصدق الأمنيات الطيبة بمناسبة رأس السنة الميلادية، داعيا الله عز وجل أن يُبارك خطواتكم وجهودكم ؛ وأن يعيد هذه المناسبة على فخامتكم بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى مصرنا الحبيبة بالأمن والاستقرار في ظل قيادتكم الحكيمة، من أجل استكمال مسيرة العطاء الشاملة التي تقدمونها فخامتكم في كافة ‏المجالات من أجل رفعة الوطن.

هذا، وبعث الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2021.

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