رئيس الشيوخ يهنئ السيسى بالسنة الجديدة: أدعو الله أن يبارك خطواتكم وجهودكم

جدة - نرمين السيد - وقال رئيس مجلس الشيوخ، فى البرقية: "إنه لمن دواعى سرورى أن أتقدم لفخامتكم – باسمى وباسم أعضاء مجلس الشيوخ - بأخلص التهانى القلبية وأصدق الأمنيات الطيبة بمناسبة رأس السنة الميلادية، داعيا الله عز وجل أن يُبارك خطواتكم وجهودكم، وأن يعيد هذه المناسبة على فخامتكم بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى مصرنا الحبيبة بالأمن والاستقرار فى ظل قيادتكم الحكيمة، من أجل استكمال مسيرة العطاء الشاملة التى تقدمونها فخامتكم فى جميع ‏المجالات من أجل رفعة الوطن".

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