صور.. الأمانة العامة للنواب تستقبل 101 من الأعضاء الجدد

جدة - نرمين السيد - وقال المستشار محمود فوزى الأمين العام لمجلس النواب، إن الأمانة استقبلت اليوم 101 نائب من أصل 108 نواب من المنتخبين بالنظام الفردى عن 10 محافظات، هى "بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، الشرقية، الدقهلية، دمياط، كفر الشيخ، الغربية، المنوفية، البحيرة".

وأكد فوزى، أن لجان الاستقبال ستنهى عملها رسميا غدا الثلاثاء باستقبال نواب 12 محافظة، هى "الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادى الجديد، البحر الأحمر، شمال وجنوب سيناء" بإجمالى 86 نائبا.

وأشاد أمين عام مجلس النواب، بدرجة الوعى العالية للنواب لالتزامهم بارتداء الكمامات الطبية واستخدام المطهرات والحرص على التباعد، لافتا إلى أنه منذ ظهور الجائحة شهر مارس الماضى كانت هناك توجيهات مشددة من رئيس مجلس النواب، بالحفاظ على سلامة وصحة جميع المترددين على البرلمان، واتخذ البرلمان شعار "الصحة أولاً".

وأوضح أن البرلمان كان من ضمن المؤسسات التى اتخذت إجراءات احترازية عالية نظرا لطبيعة وكثرة المترددين عليه من جميع محافظات الجمهورية.

وشدد على أن النواب الذين لم يتمكنوا من الحضور خلال لجان الاستقبال التى عقدها المجلس لاستلام بطاقات العضوية، بإمكانهم الحضور فى أى يوم لاستلامها.

يذكر أن الأمانة العامة للمجلس، استقبلت النواب عن القائمة الوطنية على مدار ثلاثة أيام، كما خصصت ثلاثة أيام لاستقبال النواب المنتخبين بالنظام الفردى بدأت من الأحد وتنتهى غدا الثلاثاء 29 ديسمبر.