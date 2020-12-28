آخر ديسمبر الموعد النهائى لتلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء بالدقهلية

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أن آخر ديسمبر الجارى هو الموعد النهائى لتلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء للمواطنين بالمراكز التكنولوجية على مستوى الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة.





وأكد أنه لن يتم المد لفترات جديدة للعمل بالقانون تنفيذا لقرار رئيس الوزراء فى هذا الشأن، مشيرا إلى استمرار العمل فى تلقى طلبات التصالح من المواطنين حتى نهاية المدة المقررة وفى الفترات المسائية.

وناشد محافظ الدقهلية -فى تصريحات صحفية له اليوم الاثنين- المواطنين المعنيين بقانون التصالح الاستفادة منه، وذلك بسرعة التقدم بطلبات التصالح بالمراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية نطاقهم، قبل انتهاء المدة المحددة، موجها رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة العمل بالمراكز التكنولوجية فى تلقى طلبات التصالح من المواطنين والتيسير عليهم، حتى يتحقق الهدف النهائى من قانون التصالح وهو تقنين الأوضاع للمبانى المخالفة.

ولفت إلى أن إجمالى عدد الطلبات التى قدمها المواطنون للتصالح حتى الآن بمحافظة الدقهلية بلغت 152.798، بنسبة 99.8% من المخالفين، وأن إجمالى المتحصلات بلغت مليارا و88 مليونا و664 ألف جنيه.