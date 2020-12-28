وزيرة البيئة: تنفيذ مشروع المفاعل الحيوي بحديقة الجيزة لإنتاج البيوجاز 

‫ صرحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بأن وزارة البيئة تقوم حاليا بتنفيذ مشروع المفاعل الحيوي بحديقة الجيزة لإنتاج البيوجاز لتحويله إلى طاقة كهربائية باستخدام المحول لإضاءة بيت الزواحف والمتحف وكذلك إستخدام السماد السائل الناتج عن التحلل العضوي في تسميد الأشجار بالحديقة من خلال مؤسسة الطاقة الحيوية بوزارة البيئة.

ولفتت في بيان لها اليوم، إلى أنه تم تطوير منظومة مكامير الفحم النباتي باستخدام تكنولوجيا مستدامة بيئياً، حيث قامت الوزارة بالانتهاء من وضع الاشتراطات والضوابط البيئية للنماذج المطّورة لإنتاج الفحم النباتي.

وأشارت فؤاد إلى أنه تمت الإشارة على موافقة لـ"عشر نماذج مطورة لمكامير الفحم" من الناحية البيئية طبقاً للاشتراطات والضوابط البيئية لنماذج انتاج الفحم النباتى، مؤكدة أنه تم الانتهاء من توفيق أوضاع 79 نموذجا مطورا ليصل إجمالي عدد النماذج المطورة 215 نموذجا مطورا، بالإضافة إلى أحد عشر مصنعا لإنتاج الفحم النباتي المضغوط.

وقامت البيئة بالعمل على الانتهاء من استصدارت تراخيص التشغيل النهائية بنظام الإخطار المسبق لـ٧٢ نموذج، وذلك في ضوء التنسيقات التي تمت مع هيئة التنمية الصناعية بهذا الشأن

واوضحت فؤاد ، انه تم اتخاذ اجراءات استصدار الموافقة على تصدير ما يزيد عن (43 ألف طن) فحم نباتي خلال عام 2020 لكل من ثبت جديته في توفيق أوضاعه البيئية وفقاً لتقارير متابعة خطط توفيق الأوضاع البيئية التي ترد إلينا من لجان المحافظات.

وأشارت إلى أنه تم تطوير آلية تمويلية من خلال بروتوكول تعاون بين وزارتى البيئة والتنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن طريق إتاحة قروض ميسرة بمنحة (20%) مقدمة من و ازرة البيئة لمساعدة أصحاب المكامير في أعمال التطوير، حيث تم تقديم التمويل لعدد (16) مستثمر بمبلغ إجمالي (549000) جنيه لافته الى قيام وزارة البيئة بتطوير وتحديث نظام تقييم التأثير البيئي لضمان زياده فاعليته مع إنهاء إجراءات مراجعة تقييم التأثير البيئي للمشروعات حيث تم مراجعه (12038) نموذج ودراسة من مختلف المشروعات خلال هذا العام

كما قامت وزارة البيئة بالانتهاء من المراجعه البيئية لشركتي (الشركة العامة للبترول بحقل أرس سدر بجنوب سيناء – شركة إيست زيت بتروليوم "زيتكو" بالبحر الاحمر، حيث تم الانتهاء من تنفيذ خطتي الإصحاح البيئي بالشركتين ووقف الصرف علي البيئة البحرية بصفة نهائية

وتقوم الوزارة حاليا بالمراجعه البيئية وتقييم نسب تنفيذ خطط الإصحاح البيئي لشركات (جابكو -النصر لانتاج البترول–السويس للزيت – بتروجلف – الامل – العامة للبترول) وذلك فى ضوء المراجعات التى تمت حيث بلغ إجمالي نسبة تنفيذ بنود الخطط حوالى 40% حتى الآن.

وأضافت أنه يتم التنسيق بشكل دوري بين المختصين من وزارتى البيئة والبترول، والثروة المعدنية للمتابعة الدورية لإجراءات المتابعات البيئية وزيارات ميدانية لتنفيذ بنود تلك الخطط لشركات البترول.