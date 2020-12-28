أشرف بدر: مكتبة الأهرام تضم أفلامًا تشمل 500 مليون صورة ميكروفيلمية.. و250 مليون إلكترونية

قال الكاتب الصحفى أشرف بدر مدير عام مركز الأهرام للتنظيم وتكنولوجيا المعلومات "الميكروفيلم"، إن افتتاح المكتبة الجديدة للمركز يأتي في إطار احتفال مؤسسة الأهرام بمرور 145 عامًا على تأسيسها في 27 ديسمبر عام 1875 على أيدي سليم وبشارة تقلا، موضحا أنها ثاني مؤسسة صحفية على مستوى العالم بعد نيويورك تايمز.

وقال أشرف بدر إن المكتبة تضم أفلامًا مسجل عليها أكثر من 500 مليون صورة ميكروفيلمية، وأكثر من 250 مليون صورة إلكترونية، مشيرا إلى أن مركز "الميكروفيلم" يعد الأقدم بين المراكز المتخصصة في الأرشفة الميكروفيلمية والإلكترونية، وتوثيق الصحف ورصد الأحداث المحلية والعالمية والإقليمية.

كانت مؤسسة الأهرام عقدت احتفالية بمناسبة ذكرى مرور ١٤٥ عاما على تأسيسها وذلك بحضور رئيس الهيئة الوطنية للصحافة.

وافتتح المهندس عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، اليوم الأثنين أضخم مكتبة ميكروفيلمية وإلكترونية صحفية.