الأنبا مارتيروس يتحدث عن زيارة السيدة العذراء إلى أليصابات عبر فضائية ON TV

ألقى نيافة الأنبا مارتيروس الأسقف العام لقطاع كنائس شرق السكة الحديد بالقاهرة، كلمة عبر قناة ON إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لقنوات ( ON - dmc - الحياة - cbc ) ، وذلك في إطار عظة الأحد الأسبوعية.

تناول نيافة الأنبا مارتيروس في إنجيل قداس الأحد الثالث من شهر كيهك الذي يتحدث عن زيارة السيدة العذراء مريم للقديسة أليصابات بعد أن أعلمها الملاك جبرائيل أن أليصابات حبلى بابنٍ في شيخوختها.

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يذكر أن أناجيل قداسات آحاد شهر كيهك الأربعة مأخوذة من الأصحاح الأول من إنجيل لوقا، حيث قسمت الكنيسة هذا الأصحاح إلى أربعة أجزاء ووضعت كل جزء في فصل إنجيل قداسات آحاد كيهك.

أكد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية أنه سيترأس قداس عيد الميلاد المجيد في السادس من يناير المقبل بدير القديس العظيم الأنبا بيشوى بوادى النطرون، كما حدث في عيد القيامة الماضى، نظرا للظروف الراهنة الخاصة بانتشار فيروس كورونا.

وقال قداسة البابا تواضروس الثاني - في تصريح له - إنه سيتم بث قداس عيد الميلاد المجيد عبر القنوات الفضائية المصرية والقبطية، وأنه سيتم بث رسالة رعوية روحية لجميع أبناء المهجر في الخارج.

وأضاف البابا تواضروس الثاني أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والأباء الكهنة الذين رحلوا عن عالمنا جراء فيروس كورونا، لا يوجد بهم اي رابط فهم مختلفين في الأعمار وأماكن تواجدهم، وأنه دائما ما يتم توجيه جموع الشعب من كافة الأباء الأساقفة والكهنة والخدام والشمامسة عن طرق الوقاية من الفيروس وأن الكل حريص على كافة الاجراءات الاحترازية.

ونوه البابا تواضروس الثاني أن بناء الكنائس يكون وفقا للاحتياج، وان الرئيس عبدالفتاح السيسي أقر فكرة إنشاء كنيسة ومسجد في كل مجتمع حديث، وأن هذا النموذج وضعه الرئيس خلال بناء أكبر كاتدرائية ومسجد بالعاصمة الإدارية الجديدة.

كان موقع "دوت الخليج" الإخباري نشر في يوم الثلاثاء الماضى أن هناك اتجاها قويًا داخل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لإلغاء الاحتفال الرسمي بعيد الميلاد المجيد، والمقرر له مساء السادس من يناير وإقامة القداس الإلهي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني واقتصار الصلوات على الآباء الأساقفة وعدد محدود من الشمامسة والرهبان.