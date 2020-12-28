السيسي يبحث مع مدير "روس أتوم" الموقف التنفيذي لمحطة الضبعة النووية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم "أليكسي ليخاتشوف" مدير عام المؤسسة الروسية للطاقة النووية "روس أتوم". وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، والسيد جريجوري سوسنين نائب مدير "روس أتوم"، والسفير جيورجي بوريسنكو، سفير روسيا الاتحادية بالقاهرة. وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول متابعة "الموقف التنفيذي لمحطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء".

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