الشوربجى وسلامة.. يفتتحان أضخم مكتبة صحفية ميكروفيليمية وإلكترونية بالأهرام

عقدت مؤسسة الأهرام احتفالية بمناسبة ذكرى مرور ١٤٥ عاما على تأسيسها وذلك بحضور رئيس الهيئة الوطنية للصحافة .

افتتح المهندس عبدالصادق الشوربجي ، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام ، اليوم،"الأثنين" أضخم مكتبة ميكروفيلمية وإلكترونية صحفية.

يأتي ذلك ضمن احتفالات مؤسسة الأهرام بمرور 145 عامًا على تأسيسها، وبحضور الكاتب الصحفي علاء ثابت، رئيس تحرير الأهرام، والكاتب الصحفي أشرف بدر مدير عام مركز الأهرام للتنظيم وتكنولوجيا المعلومات «الميكرو فيلم».

وأشاد رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، بالمكتبة التي تعد أكبر مكتبة ميكوفيلمية وإلكترونية في مصر والشرق الأوسط، بالإضافة إلى أنها تساعد في زيادة دخل المؤسسة، مقدما الشكر لكل العاملين بـ«الأهرام».

وأضاف أن مدير مركز الأهرام للتنظيم وتكنولوجيا، ساعد في استغلاله تجاريا لزيادة دخل المؤسسة، وهذا كان لا يتوفر خلال الفترة الماضية، وأيضا ما هو ما نسعى إليه خلال الفترة المقبلة «زيادة دخول المؤسسات القومية».

وأعرب رئيس الهيئة عن تفاؤله بتحسن أوضاع الصحافة المصرية ,مبينا أهمية الإستغلال الأمثل لموارد وأصول المؤسسات الصحفية ,حتى تستطيع أن تؤدى دورها الرائد فى تثقيف وتوعية الرأى العام .