نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمين عام "النواب": 101 نائب تسلموا بطاقات العضوية بالنظام الفردي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح المستشار محمود فوزى، الأمين العام لمجلس النواب، بأن الأمانة العامة للمجلس استقبلت،اليوم الاثنين، 101 نائب من أصل (108) نواب من النواب المنتخبين بالنظام الفردي عن (10) محافظات، هي: (بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، الشرقية، الدقهلية، دمياط، كفر الشيخ، الغربية، المنوفية، البحيرة).

وأكد " فوزي" أن لجان الاستقبال ستنهي عملها رسميًا، غدًا الثلاثاء، باستقبال نواب (12) محافظة، هي: (الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر، شمال وجنوب سيناء) بإجمالي عدد (86) نائبًا.

وأشاد أمين عام مجلس النواب بدرجة الوعي العالية للنواب لالتزامهم بارتداء الكمامات الطبية واستخدام المطهرات والحرص على التباعد، لافتًا إلى أنه منذ ظهور الجائحة شهر مارس الماضي كانت هناك توجيهات مشددة من رئيس مجلس النواب بالحفاظ على سلامة وصحة جميع المترددين على البرلمان حيث اتخذ البرلمان شعار "الصحة أولًا".

وأردف فوزي قائلًا: أن البرلمان كان من ضمن المؤسسات التي اتخذت إجراءات احترازية عالية نظرًا لطبيعة وكثرة المترددين عليه من جميع محافظات الجمهورية.

وشدد أمين عام النواب، على أن النواب الذين لم يتمكنوا من الحضور خلال لجان الاستقبال التي عقدها المجلس لاستلام بطاقات العضوية، بإمكانهم الحضور في أي يوم لاستلامها.

جدير بالذكر أن الأمانة العامة للمجلس استقبلت النواب عن القائمة الوطنية على مدار ثلاثة أيام، كما خصصت ثلاثة أيام لاستقبال النواب المنتخبين بالنظام الفردي بدأت من الأحد وتنتهي غدًا الثلاثاء 29 ديسمبر.

