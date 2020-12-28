نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس مجلس "الشيوخ" يُهنئ السيسي بمناسبة العام الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعث المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمناسبة العام الجديد.

وجاء في نص البرقية مايلي: فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية، تحية طيبة وبعد:

"إنه لمن دواعى سرورى أن أتقدم لفخامتكم – باسمى وباسم أعضاء مجلس الشيوخ- بأخلص التهانى القلبية وأصدق الأمنيات الطيبة بمناسبة رأس السنة الميلادية، داعيًا الله عز وجل أن يُبارك خطواتكم وجهودكم؛ وأن يعيد هذه المناسبة على فخامتكم بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى مصرنا الحبيبة بالأمن والاستقرار في ظل قيادتكم الحكيمة، من أجل استكمال مسيرة العطاء الشاملة التي تقدمونها فخامتكم في كل المجالات من أجل رفعة الوطن.. وكل عام وسيادتكم بكل خير".

أخر إحصائيات فيروس كورونا

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 553 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 110015 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1226 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 53 جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 132541 حالة من ضمنهم 110015 حالة تم شفاؤها، و7405 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

