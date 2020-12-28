رشا اسحق : وزير الشباب والرياضة أكد على ضرورة تفعيل مراكز الشباب في قرى و مراكز سوهاج

ألتقى عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، بالدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب و الرياضة، وتمت مناقشة أهم ما تم فى ملف الشباب و الرياضة، واستعراض جهود الوزارة الفترة السابقة وخطة عملها فى المرحلة المقبلة من ٢٠٢٠ و حتى ٢٠٣٠.
وقالت النائبة رشا اسحق، فى تصريحات لـــ دوت الخليج، أنه تم النقاش مع الوزير في اجتماعه بأعضاء مجلس الشيوخ، على أهمية وضرورة تفعيل مراكز الشباب فى قرى ومراكز محافظة سوهاج، لتكون بمثابة مراكز مجتمعية متكاملة تقوم بدورها الرياضي والثقافي والاجتماعى، مؤكدة على أن الوزير أشرف صبحى، قد وعدنا بتوجه قوى من الوزارة لمراكز شباب محافظة سوهاج ابتداءا من يناير ٢٠٢١.
وأشارت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن وزير الشباب والرياضة، قد اخذ أعتماد خاص لنادي طما الرياضي و مركز شباب طما الرياضى مبدية شكرها لجهود الوزير.
هذا، وكانت النائبة قد صرحت لـ دوت الخليج، من قبل على أن عودة مجلس الشيوخ، يعد تاريخيًا، حيث تعتير الغرفة الثانية للتشريع بعد غياب 6 سنوات، مشيرة الى أن الشيوخ غرفة اساسية ورئيسية مع مجلس النواب كادول العالم المتقدم، الذي تشهد غرفتي برلمان وشيوخ باختصاصات محدده يضعها دستور كل دولة مؤكده على ان دور مجلس الشيوخ المصري سيكون إضافة قوية للدولة المصرية .
وفيما يخص المعترك السياسي الذي تشهده مصر من انتخابات مجلس النواب اكدت النائبة رشا اسحق عضو مجلس الشيوخ اننا كأعضاء مجلس شيوخ يجب أن نحث المواطنين على المشاركة الفعالة والايجابية فى انتخابات النواب فالتوعية هي مسؤلية كل فرد فى المجتمع مناشدة جموع الشعب المصري بالايجابية والنزول واختيار الاصلح لبلدك قائلة :" صوتك امانه لاتفرط فيه بدون الانحياز لاحد اختار الاصلح لبلدك، مناشدة كل الاباء والامهات بدور التوعية للابناء والمشاركة الايجابية وتعليم الانتماء من الاختيار كبداية.
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