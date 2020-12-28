رشا اسحق : وزير الشباب والرياضة أكد على ضرورة تفعيل مراكز الشباب في قرى و مراكز سوهاج

ألتقى عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، بالدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب و الرياضة، وتمت مناقشة أهم ما تم فى ملف الشباب و الرياضة، واستعراض جهود الوزارة الفترة السابقة وخطة عملها فى المرحلة المقبلة من ٢٠٢٠ و حتى ٢٠٣٠.

وقالت النائبة رشا اسحق، فى تصريحات لـــ دوت الخليج، أنه تم النقاش مع الوزير في اجتماعه بأعضاء مجلس الشيوخ، على أهمية وضرورة تفعيل مراكز الشباب فى قرى ومراكز محافظة سوهاج، لتكون بمثابة مراكز مجتمعية متكاملة تقوم بدورها الرياضي والثقافي والاجتماعى، مؤكدة على أن الوزير أشرف صبحى، قد وعدنا بتوجه قوى من الوزارة لمراكز شباب محافظة سوهاج ابتداءا من يناير ٢٠٢١.

وأشارت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن وزير الشباب والرياضة، قد اخذ أعتماد خاص لنادي طما الرياضي و مركز شباب طما الرياضى مبدية شكرها لجهود الوزير.