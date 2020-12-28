حازم إمام يوجه رسالة نارية لمصطفي محمد ويحدد بديله

أرسل حازم إمام لاعب وأسطورة الزمالك السابق، عدة نصائح لمهاجم الفريق مصطفي محمد بعد رغبة المهاجم الشاب في خوض تجربة الإحتراف خلال الفترة القادمة.
وصرح إمام في تصريحات تلفزيونية" مشكلة مصطفي محمد قد تكون في عدم شعور اللاعب بالثقه في نفسه، أو نظر اللاعب لمستواه علي إنه طفرة ويجب إستغلالها".
وأردف" مصطفي مازال 23 عام وهو سن صغير، ليس 27 أو28 عام حتى يفقد فرصة الإحتراف"، موضحا " مستواك جيد، ولا تخشي عدم خوض تجربة الإحتراف في هذا التوقيت".وتابع إمام" مصطفى مستواه في تصاعد مستمر، علي عكس لاعبون يظهرون في موسم واحد فقط وبعد ذلك لا يقدمون شيئا، وعليه أن يكون هادئا ولا ينصت للأشخاص الذين يقولون له إنها فرصة ولن تتكرر.
وأضاف إمام " مصطفي يجب أن يحتره مسئولي الزمالك وهو يظهر لهم الإحترام، ولابد من سعي مسئولي الزمالك لمراضاة اللاعب وحينها أنا متأكد من موافقة اللاعب والعودة للتدريبات من جديد".
وعن الحديث عن بديل مصطفي محمد في حالة الرحيل عن النادي قال حازم" والتر بواليا مهاجم فريق وادي دجلة هو أنسب لاعب قادر علي تعويض مصطفي محمد، لكن اللاعب مازال لاعب في الزمالك لذلك لا أفضل الحديث في هذا الوقت".
عرض سانت إيتيان
وتلقى نادي الزمالك عرضا منذ أيام من نادي سانت إيتيان الفرنسي، والذي طلب ضم مصطفى محمد مقابل مبلغ 2 مليون يورور، وهو المبلغ الذي رآه الزمالك غير مناسب لمواصفات وإمكانيات هداف أمم أفريقيا للشباب العام الماضي.
وأبلغ نادي الزمالك، مهاجمه الشاب أنه لن يقبل بعرض أقل من 6 مليون يورو، مقارنة بالمبالغ التي تدفع هذه الأيام، ترى إدارة نادي الزمالك، أن أي مبلغ يقل عن 6 مليون يورو، لن يكون مناسبا لقيمة مصطفى محمد، وقيمة نادي الزمالك.
وأكد مصطفى محمد لمسئولي الزمالك أنه تنازل عن فرصة احترافه في الانتقالات الماضية، عندما تمسك به مجلس إدارة الزمالك السابق، وشرط عليه إنتهاء دوري أبطال أفريقيا، حتى يتم الموافقة على رحيله، وأنه ليس على استعداد للتنازل مرة أخرى.
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