حازم إمام يوجه رسالة نارية لمصطفي محمد ويحدد بديله

أرسل حازم إمام لاعب وأسطورة الزمالك السابق، عدة نصائح لمهاجم الفريق مصطفي محمد بعد رغبة المهاجم الشاب في خوض تجربة الإحتراف خلال الفترة القادمة.

وصرح إمام في تصريحات تلفزيونية" مشكلة مصطفي محمد قد تكون في عدم شعور اللاعب بالثقه في نفسه، أو نظر اللاعب لمستواه علي إنه طفرة ويجب إستغلالها".

وأردف" مصطفي مازال 23 عام وهو سن صغير، ليس 27 أو28 عام حتى يفقد فرصة الإحتراف"، موضحا " مستواك جيد، ولا تخشي عدم خوض تجربة الإحتراف في هذا التوقيت".

وتابع إمام" مصطفى مستواه في تصاعد مستمر، علي عكس لاعبون يظهرون في موسم واحد فقط وبعد ذلك لا يقدمون شيئا، وعليه أن يكون هادئا ولا ينصت للأشخاص الذين يقولون له إنها فرصة ولن تتكرر.

وأضاف إمام " مصطفي يجب أن يحتره مسئولي الزمالك وهو يظهر لهم الإحترام، ولابد من سعي مسئولي الزمالك لمراضاة اللاعب وحينها أنا متأكد من موافقة اللاعب والعودة للتدريبات من جديد".