بعد إصابته بفيروس كورونا.. كريم فهمي: "حالتي مستقرة الحمد لله"

كشف الفنان كريم فهمي، عن تطورات حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا، مؤكدًا أن حالته مستقرة حتى الآن.

تطورات الحالة الصحية لفيروس كورونا

أكد فهمي، أنه ملتزمًا بالبروتوكول العلاجي الخاص بالفيروس وملازمًا للمنزل في فترة العزل التي يقضيها حاليًا، لافتًا إلى أن الإصابة بفيروس كورونا ليست سهلة، وأن الأعراض تختلف من شخص لآخر.

وتابع: "انا الوحيد المصاب بكورونا في البيت وكلهم بخير الحمد لله.. الأعراض الي عندي تكسير في الجسم واحتقان في الزور وسعال".

ونصح كريم فهمي، جميع المصابين ألاّ يخافوا ولكن عليهم الالتزام بالإجراءات الوقائية والبروتوكول العلاجي.

كان قد كشف الفنان كريم فهمي، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وكتب كريم فهمي، عبر خاصية القصص المصورة بموقع "انستجرام"، معلنًا إصابته قائلًا:"الحمدلله كورونا".

ينشغل لفنان كريم فهمي ينشغل حاليًا في تصوير فيلم "جارة القمر"، حيث تدور أحداث فيلم "جارة القمر" فى إطار رومانسى اجتماعى، حيث تجمع قصة حب بين ياسمين رئيس "ليلى" وكريم فهمى "شادي"، رغم الفارق الاجتماعى بينهما، خاصة أنها تنتمى إلى أسرة متوسطة، وتتوالى الأحداث حيث يتعرضان للعديد من المواقف.

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الجدير بالذكر، أن يشارك في بطولة الفيلم، مع كريم فهمي كلًا من ياسمين رئيس، سوسن بدر، وبيومى فؤاد، ومحمد الشرنوبى، وتأليف محمود زهران، وإخراج هادى الباجورى، وإنتاج أحمد السبكي.