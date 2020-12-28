سيرينو يودع النادي الأهلي ويوجه رسالة مؤثرة لجماهير الأحمر

أعرب سيرينو مهاجم نادي صندوانز الجنوب أفريقي عن أسفه بشأن توقف المفاوضات بين الأهلي وناديه من أجل إنتقال اللاعب لصفوف القلعة الحمراء في الفترة القادمة.

وصرح سيرينو" صن داونر رفض رحيلي ، مسئولي الفريق طلبوا 5 مليون دولار من أجل الاستغناء عني للنادي الأهلي، وإن لم يدفع الأهلي هذا المبلغ فإن الصفقة لن تتم لاسيما بعد الخساره التي وقعت علي اللاعب إثر ترك موسيماني للفريق".

وعبر سيرينو عن تقديره وحبه لجماهير الأهلي قائلا" أشكركم علي مشاعر الحب التي تلقيتها خلال الفترة الماضية".

وأصبح إنتقال سيرينو للأهلي صعب في ظل تمسك صن دوانز باللاعب، بعد أن كانت كل المؤشرات تسر في إتجاه إتمام الصفقة بين الفريقين وإنضاما اللاعب للقلعة الحمراء في فترة الانتقالات الشتوية.

يأتي هذا بعد مفاوضات عديدة بين اللاعب والنادي الأهلي من جهة وبين النادي الأهلي والنادي الجنوب إفريقي من جهة أخري وتسببت الأخيرة في فشل الصفقة بصفة رسمية.

صدمة جديدة لـ الأهلي حول انضمام سيرينو وتكشف الحقيقة!



صدم المدير الفني لفريق صن داونز الجنوب أفريقي النادي الأهلي، وذلك حول اقتراب انضمام الجناح جاستون سيرينو هدف المارد الأحمر في الميركاتو الشتوي خلال المرحلة المقبلة.

وكان قد أكدت بعض المصادر قريبة الصلة أن سيرينو تفصله خطوات قليلة عن ارتداء قميص القلعة الحمراء، وذلك بعد خلاف اللاعب مع إدارة الفريق الجنوب أفريقي من أجل السماح له بالرحيل خلال المرحلة المقبلة.

وعاد رولاني موكوينا، ليصدم الجميع ويرد على كافة هذه الأنباء التي خرجت خلال الساعات القليلة الماضية.

وصرح الصحفي الغاني الشهير نوهو آدامز، الذي أكد أن عن اقتراب جاستون سيرينو، من المارد الأحمر مؤكدًا أن الأهلي الأن يمكنه ضم صفقة موسيماني الأهلي ودفع 3 ملايين يورو من أجل إكمال الصفقة.

ليرد موكوينا المدير الفني لصن داونز من خلال حسابه الرسمي، وقام بالتعليق بسخرية من الخبر، ووصع رموز تعبيرية تعبر أن مثل هذه الأنباء مكانها الحقيقي في سلة المهملات نافيًا كل الأنباء عن اقتراب اللاعب من الأهلي.