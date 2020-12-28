إيمان سيد توجه رسالة لجمهورها بعد إصابتها بفيروس كورونا

أعربت الفنانة إيمان سيد، عن إستيائها الشديد من حالة السخرية من فيروس كورونا المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك بعد تجربتها مع الفيروس اللعين.

كتبت "سيد"، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلة: "الكوميكس اللي بتتعمل على الكورونا حاليًا مش بتضحكني، مش عارفة يمكن عشان لسه تعبانة وماستردتش صحتي".

وتابعت: "لكن الميمز اللي عن فقدان حاسة الشم والتذوق بتضحكني جداً بصراحة، خلوا بالكم من نفسكم لان هو دور صعب جداً ومرهق حتى على المستوى النفسي".

واستطردت ايمان السيد حديثها، قائلة: "أنا حالياً مازال عندي ضيق في التنفس واضطراب في ضربات القلب وطبعاً الرئة متضررة جداً رغم اني مش مدخنة، عامةً هو فيروس مش بيسيب الإنسان زي ماكان، ربنا يحفظنا جميعاً".

كانت قد، ارتفعت عدد إصابات فيروس كورونا من جديد خلال اليومين الماضيين، وكذلك ارتفعت حصيلة إصابات نجوم الفن ومن بينهم الفنانة يسرا، والفنان كريم فهمي، والفنانة القديرة سلوى محمد علي، والاعلامي وائل الابراشي، وايناس الدغيدي، وامير كرارة، والفنان أبو، وجومانا مراد.

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الجدير بالذكر، أن آخر أعمال الفنانة إيمان السيد مسلسل "ونحب تاني ليه" من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري، إنتاج سينرجي-تامر مرسي، وبطولة ياسمين عبد ‏العزيز، كريم فهمي، سوسن بدر، أحمد سعيد عبد الغني، ليلى عز العرب، تارا عماد، كارولين عزمي، سليمان عيد، ‏وبدرية طلبة‎.‎