تعرف على تشكيل النادي الأهلي والاتحاد السكندري.. مفاجأة في تشكيل الأحمر

تُلعب اليوم المباريات المؤجلة من الجولة الثالثة بمنافسات بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2020-2021، والتي تم تأجيلها لارتباط الأندية المصرية بالمشاركات الأفريقية.

ويدخل النادي الأهلي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى:محمد الشناوي.

الدفاع: أيمن أشرف – بدر بانون – محمد هاني – علي معلول.

الوسط: أكرم توفيق – أليو ديانج – حمدي فتحي – طاهر محمد طاهر – محمود كهربا.

الهجوم: محمد شريف.

بينما يدخل سيد البلد الاتحاد السكندري بتشكيل يضم كل من:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

الدفاع: كريم يحيى – محمد عطوة – محمود رزق – مروان عطية.

الوسط: أحمد مانجا – كريم ممدوح – خالد الغندور – عمار حمدي – رزاق سيسيه.

الهجوم: خالد قمر.

ويستضيف فريق النادي الأهلي صاحب المركز الثالث برصيد 6 نقاط، فريق الاتحاد السكندري محتل المركز التاسع برصيد 4 نقاط، على ملعب الأهلي we السلام، في تمام الساعة السابعة والنصف، عبر قنوات ONTIME SPORTS.

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عودة بيتسو



يذكر ان المباراة تشهد عودة المدير الفني للأهلي بيتسو "موسيماني" الذي تعافى مؤخرا من فيروس كورونا ليقود الأهلي في تدريبات اليوم ومن ثم مباراة اليوم.

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تأجيل مباراة القمة



ومن أبرز ملامح تلك الجولة هي إصدار اتحاد الكرة المصري المتمثل في اللجنة الثلاثية برئاسة أحمد مجاهد، بتأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، والتي كان من المقرر إقامتها اليوم الإثنين الموافق 28 ديسمبر الجاري، ولم يذكر اتحاد الكرة أي أسباب لقرار التأجيل، الذي فاجأ الجميع.

وقرر اتحاد الكرة تأجيل المباراة لأجل غير مسمى، عل أن تلعب مباريات القطبين المؤجلة من الجولة الثالثة بسبب مشاركاتهم الإفريقية، وهم الاتحاد السكندري ضد الأهلي، وسموحة ضد الزمالك، بدلا من مباراة القمة، وعلى إثر ذلك تؤجل مبارة الاتحاد السكندري وإنبي ضمن منافسات الجولة الرابعة، إلى أجل غير مسمى.

