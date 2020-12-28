نواب فردى بورسعيد : الرئيس السيسى أرسى مبدأ الديمقراطية وحرية التعبير

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك على هامش حفل استقبال الأمانة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، للنواب المنتخبين بالنظام الفردى عن 10 محافظات، هى بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، الشرقية، الدقهلية، دمياط، كفر الشيخ، الغربية، المنوفية، والبحيرة.

وقال النائب الشاب حسن طارق عمار عن الدائرة الأولى "ضواحى، عرب، شرق، بورفؤاد"، فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن الرئيس السيسى أعطى الشباب فرصتهم فى تقليد المناسب وعليهم أن يكونوا محل المسئولية.

وأضاف عمار، أنه يجب على الشباب استغلال هذه الأجواء لتأكيد دورها والدفع نحو المزيد، مؤكدا أن القيادة السياسية تعمل على توفير الأجواء السياسية التى تدعم مشاركة الشباب فى كل قطاعات الدولة.

وأشار إلى أن توفير المزيد من الفرص الاستثمارية وخصوصا فى منطقة بورسعيد سيكون شغله الشاغل عبر مساعدة الحكومة فى وضع المزيد من القوانين الاقتصادية التى تدعم الاستثمار المباشر.

وأوضح أن هناك العديد من الرؤى والأفكار التى يحملها فى برنامجه سيعمل وبالمساعدة مع الحكومة والنواب على وضعها على خريطة العمل فى المنطقة الصناعية فى بورسعيد، مؤكدا أن الأجواء العامة تشير إلى أن مجلس النواب القادم سيكون نقلة حقيقية فى الحياة البرلمانية المصرية.

وشدد على أن التركيبة الحزبية والسياسية الجديدة فى مجلس النواب القادم ستكون نقطة انطلاق فى العمل النيابى عبر خبرات موجودة فى مختلف المجالات، معربا عن أمله أن يكون الهدف والشعار داخل أروقة المجلس هو العمل ثم العمل من أجل وطن مستقر ومتقدم.

من جانبه، قال النائب الشاب أحمد فرغلى عن دائرة "الزهور والمناخ والجنوب والغرب" بمحافظة بورسعيد، أن القيادة السياسية أعطت الشباب الفرصة واستغلها الشباب وحققوا نجاحات فى عدة مجالات.

ولفت إلى أن تركيبة مجلس النواب الجديد تؤكد أن هناك تغيير فى المشهد البرلمانى عبر نواب الشباب والمرأة مع وجود الخبرات الأخرى، معربا عن أمله فى أن تحقق هذه التركيبة الجديدة المزيد من النجاحات من أجل أن تستمر مصر دولة شابة وطموحة ولديها من الكوادر ما يؤهلها أن تكون من الصفوف الأولى فى العالم المتقدم.

وأضاف أن قانون الاستثمار والإسكان والجمارك وغيرها من القوانين ربما تحتاج إلى تعديلات وهذا أمر طبيعى بعد التطبيق، مؤكدا أن الهدف من هذه التعديلات هو الصالح العام لخدمة المواطن.

ونوه بأن بورسعيد ستكون نموذج يحتذى به فى مشروع التأمين الصحى الشامل، مؤكدا أنه سيتابع من خلال وجوده فى البرلمان وبالمشاركة مع النواب والحكومة سير العمل فى هذا المشروع من أجل استمرار نجاحاته وتطبيقه فى مختلف محافظات مصر.