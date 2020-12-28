عاجل .. السيسى يتابع الموقف التنفيذى لمحطة الضبعة النووية مع الجانب الروسى

جدة - نرمين السيد - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الاثنين، أليكسى ليخاتشوف، مدير عام المؤسسة الروسية للطاقة النووية "روس أتوم"، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وجريجورى سوسنين نائب مدير "روس أتوم"، والسفير جيورجى بوريسنكو، سفير روسيا الاتحادية بالقاهرة.





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