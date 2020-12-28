السفارة الأمريكية تهنئ إلهام فضالي صاحبة أهم إنجاز فيزيائي 2020

هنأت السفارة الأمريكية بالقاهرة، العالمة المصرية إلهام فضالي، الحائزة على جائزة عالم الفيزياء عام 2020.

وكتبت السفارة، عبر صفحتها على "فيسبوك"، إن "فضالي" بدأت رحلتها العلمية من صعيد مصر، فهي من مواليد محافظة بني سويف، وحصلت على منحة دراسية برعاية الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للدراسة في الجامعة الأمريكية في القاهرة ، ثم حصلت على درجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف من قسم الهندسة الكهربائية.

وأضافت السفارة، أنه أثناء دراستها في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، حصلت على منحة دراسية لقضاء فصل دراسي في جامعة دريكسيل في بنسلفانيا بالولايات المتحدة.

وتابعت "الآن، استطاعت إلهام والتي أصبحت باحثة وطالبة دكتوراه في الفيزياء التطبيقية بجامعة أيندهوڤن، أن تنال تقديرا عالميا كبيرا، كان آخره حصولها -إلى جانب زملائها- على جائزة إنجاز العام (2020) في الفيزياء من مجلة "physics world" المرموقة".

واختتمت السفارة منشورها، "إن جميع أسرة السفارة الأمريكية بالقاهرة تتمنى لإلهام النجاح المستمر".