اِقرأ أيضا
وُلد الأب المتنيح يوم ٢٠ يونيو من عام ١٩٤٧ وسيم كاهنًا يوم ١٤ يونيو عام ١٩٩١ ونال رتبة القمصية في ٨ نوفمبر ٢٠٠٦. والأب الراحل هو والد القس توما الكاهن بذات الإيبارشية.
كما قدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية خالص العزاء في وقت سابق اليوم لنيافة الأنبا برسوم أسقف إيبارشية صنبو وديروط ولمجمع كهنة الإيبارشية في نياحة الأب المبارك القس بنيامين عزيز ويلتمس عزاءً سمائيًا لأسرته المباركة ولكل محبيه وأبنائه، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة، النصيب والميراث مع جميع المقدسين.
ورحل عن عالمنا في الرب شيخوخة صالحة اليوم الأب المبارك القس بنيامين عزيز كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس بالمحمودية التابعة لإيبارشية صنبو وديروط، عن عمر قارب ٧٠ سنة قضى منها حوالي ٢٤ سنة في خدمة الكهنوت.
ولد الأب المتنيح يوم ١٢ أبريل من عام ١٩٥١ وسيم كاهنًا يوم ٢٤ فبراير عام ١٩٩٧، وخدم في كنائس الشهيد مارجرجس بصنبو، والشهيدة دميانة ببانوب، والقديس الأنبا كاراس بديروط، وكان مسؤولًا عن قداسات راهبات دير السيدة العذراء بديروط، وتميزت خدمته بنشاطٍ ملحوظ ولا سيما في مجالي خدمة الذين ليس لهم أحد يذكرهم، والحرفيين.
وأقيمت صلوات تجنيزه في كنيسة السيدة العذراء بديروط - مقر المطرانية - في الواحدة من بعد ظهر اليوم واقتصرت المشاركة فيها على عدد من الآباء الكهنة إلى جانب أفراد أسرة الأب المنتقل فقط، التزامًا بتعليمات الكنيسة، بينما تمت بث الصلاة عبر الإنترنت لإتاحة الفرصة لأبنائه ومحبيه من متابعة الصلوات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البابا تواضروس يعزي الأنبا لوكاس في رحيل القمص ويصا أرمل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.