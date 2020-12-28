نقابة الصحفيين تشكر مجلس الوزراء ووزيرة الصحة وجامعة القاهرة

كما وجه مجلس النقابة، فى بيان اليوم الاثنين، الشكر والتقدير للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، ومكتبها، ومديرى مستشفيات العزل وجميع الأطقم الطبية، أبناء الجيش الأبيض المقاتلين على جبهة مواجهة فيروس "كورونا"، وغيره من الأمراض.
ووجه المجلس أيضا الشكر للدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، والدكتورة هالة صلاح الدين مدير مستشفى قصر العينى القديم، لما يقدمانه من تعاون بناء مع نقابة الصحفيين"، بما يخفف آلام من اصابتهم الجائحة من الصحفيين وأسرهم.
ودعا مجلس نقابة الصحفيين، الزملاء أعضاء النقابة وأسرهم، وكذا المؤسسات الصحفية القومية، والخاصة والحزبية، لاتخاذ كل الإجراءات الاحترازية فى مواجهة جائحة فيروس "كورونا"، للحد من مخاطر تفشى الموجة الثانية من الجائحة.
وأكدت النقابة، أهمية اتساق الإجراءات الاحترازية للمؤسسات مع ما تتخذه الدولة من إجراءات، تخفيض عدد العمالة اليومية، لتقليل كثافة التواجد فى مقرات العمل، مع اتخاذ إجراءات التطهير الدائم.
وتوفر لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية بنقابة "الصحفيين"، ما يلزم الزملاء من مطهرات وكمامات، لتمكين الزملاء من الالتزام بإجراءات الوقاية.
ودعا مجلس نقابة الصحفيين المؤسسات الصحفية، إلى السماح للزملاء الصحفيين مصابى الأمراض، المزمنة وكبار السن، بالعمل من المنزل، للحد من احتمالات الإصابة.
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