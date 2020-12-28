خالد عبد الغفار: نواكب المستجدات العالمية فى مجال البحث العلمى

جدة - نرمين السيد - عقد مجلس إدارة هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار اجتماعه الدورى برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وبحضور الدكتور ياسر رفعت، نائب الوزير لشئون البحث العلمى، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، والدكتور ولاء شتا الرئيس التنفيذى للهيئة، وأعضاء مجلس الإدارة، وذلك بمقر الوزارة.





وأكد الوزير على أهمية ملاحقة المستجدات والتطورات العالمية فى مجال البحث العلمى بما يساعد على الوفاء بالاحتياجات القومية فى المجالات البحثية، موجها بضرورة تذليل كافة العقبات التى تواجه الباحثين المصريين وتوفير كافة الإمكانيات والأدوات لهم من أجل إتاحة مناخ يسمح لهم بتفعيل منظومة البحث العلمى فى مواجهة الأزمات. وخلال فعاليات الاجتماع استعرضت ولاء شتا، ما تم من أعمال فى النداءات البحثية السابقة فى عدد من المجالات والتخصصات. كما استعرض المجلس مقترح النداء الجديد الموجه لتمويل مركز تميز فى الحوكمة الحضرية القائمة على مشروعات عابرة الاختصاصات، نظرا لأهمية حوكمة العمران فى المناطق العشوائية، لما لها من الأهمية العلمية والبحثية للنداء، إذ إن المناطق والأحياء الغير مخططة عمرانيا تتعرض لمشكلات عدة كالتلوث العمرانى ومشاكل تتعلق بالأمن وغيرها، تعزز من أهمية إيجاد سياسة لحوكمة العمران بالتعاون مع الجامعات المصرية وهو ما يدعم ربط الجامعات بسوق العمل والصناعة.

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