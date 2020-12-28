نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 9 قرارات لاتحاد نقابات المهن الطبية لدعم الأعضاء بالموجة الثانية لكورونا في المقال التالي
وتضمنت القرارات:
1-مد فترة الاشتراك بمشروع العلاج حتى نهاية فبراير 2021.
2-تحمل مشروع علاج الأطباء وأسرهم قيمة 50% من تحليل PCR للمسحات، وبحد أقصى مرتين للعضو، وبحد أقصى 500 جنيه طبقا للمعامل المدرجة لذلك.
3-الأعضاء المشتركين بمشروع العلاج وأسرهم الذين يحتاجون لدخول إحدى مستشفيات العزل المتعاقد معها المشروع يتم الحصول على خطاب دخول مستشفى مسبق من إدارة المشروع، وبالنسب المقررة فى هذا الشأن.
4-للأطباء المشتركين بمشروع العلاج وأسرهم يتم عمل تحاليل باقة "الجهاز التنفسى" بملبغ 170 جنيه بموجب تقديم كارنيه المشروع بالمعمل دون الحصول على موافقة مسبقة.
5-للأطباء غير المشتركين بمشروع العلاج فقط يتم عمل تحاليل باقة "الجهاز التنفسى" بمبلغ 270 جنيه بموجب تقديم كارنيه النقابة بالمعمل دون الحاجة للحصول على موافقة مسبقة.
6- يستمر صرف إعانة وفيات الكورونا بمبلغ 50000 جنيه لأسر الشهداء بموجب تقديم:
7- التحاليل التى تثبت الإصابة + تقرير طبى صادر من المستشفى+ CT ولا يشترط وجود خاتم النسر+ إعلام الوراثة.
8-تكليف إدارة مشروع العلاج بسرعة التعاقد مع أكبر عدد من مستشفيات العزل خلال الفترة القادمة.
9-تم تشكيل لجنة إدارة أزمات "خاصة بأزمة كورونا" مكونة من: " الدكتور خالد سليم، نائب رئيس الاتحاد، الدكتور حسين عبد الهادى الأمين العام لاتحاد نقابات المهن الطبية، الدكتور أبو بكر القاضى أمين الصندوق المساعد".