سعر الذهب اليوم في مصر يشهد تحركات جديدة وعيار 21 يسجل رقماً جديداً

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محمد سياف - ابو ظبي - شهد سعر الذهب اليوم في مصر تحركات جديدة، وزيادة طفيفة في سعر الجرام، وذلك بالرغم من حركة الركود التي يشهدها سوق الذهب، كما أن هناك تخوفات من ارتفاع أسعار الذهب في مصر على مدار الأيام القادمة، وذلك في ظل جائحة كورونا التي تشتد يوماً بعد يوم وظهور سلالات جديدة من الفيروس أشد خطورة وأشد فتكاً من السلالات السابق.

تحركات طفيفة في سعر الذهب اليوم في مصر

ويتأثر سعر الذهب دائماً بالمتغيرات المحلية والعالمية، مثل أسعار النفط أو حدوث حروب أو وجود أزمات تجارية، كالتي وقعت بين أمريكا والصين منتصف العام الجاري، وأدت إلى ارتفاع أسعار الذهب في مصر والعالم.

وحول سعر الذهب اليوم في مصر فقد جاء على النحو التالي:

سجل عيار 24 ما بين 934 جنيه إلى 936.

أما عيار 22 فسجل اليوم من 856 إلى 858 جنيه للجرام.

أما عيار 21 وهو الأكثر تداولاً في مصر فسجل الجرام 817 إلى 819 جنيع للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب اليوم من عيار 18 نحو 700 إلى 702 جنيه.

أما سعر أوقية الذهب اليوم فسجلت 29.039 للأوقية

كما بلغ سعر الجنية الذهب 6552 جنيه.

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ووفق بعض منتجي الذهب في مصر، فقد شهد المعدن الأصفر تراجعاً في المبيعات بنسبة وصلت إلى 30%، وذلك خلال العام الجاري 2020، ويأتي هذا التراجع نتيجة تأثر العالم بجائحة كورونا، ويمكنكم متابعة أسعار الذهب في مصر أول بأول وتحديث مستمر من خلال هذا الرابط.