الزمالك يتخطى موج سموحة ويصعد للمركز العاشر.. شاهد الأهداف

استطاع فريق نادي الزمالك أن يعبر محطة سموحة بالفوز بنتيجة 2-0، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الثالث من عمر منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2020-2021.

وسجل أشرف بن شرقي هدف الزمالك الأول في الدقيقة الثامنة، من ركلة جزار تحصل عليها يوسف أوباما، بينما سجل أحمد فتوح الهدف الأبيض الثاني بالدقيقة 31، بعد مرور ومراوغة رائعة، وتسديد للكرة على يسر الحارس، لتنتهي المباراة بفوز الزمالك بنتيجة 2-0.

ليصعد الزمالك إلى المركز العاشر برصيد 7 نقاط، بينما يتجمد رصيد سموحة عند 5 نقاط، بالمركز السادس.

ودخل الزمالك بتشكيل مكون من:حراسة المرمي: محمد أبو جبلخط الدفاع: حازم إمام - محمود حمدي الونش – محمد عبد الغني – أحمد فتوحخط الوسط: محمد اشرف روقا - إمام عاشورخط الهجوم : اوباما - أشرف بن شرقي – محمد أوناجم – حميد أحداد

مسلسل أزمات فرجاني والزمالك



فيما دخل سموحة اللقاء بتشكيل مكون من :

حراسة المرمي: الهاني سليمان

خط الدفاع : رجب نبيل ،أطهر الطاهر، محمود البدري ، أحمد جمال.

خط الوسط: محمد محسن ليلة، محمد كناريا، محمود حليم ،.

خط الهجوم: إسلام جمال ،حسام حسن ، رفيق كابو.

