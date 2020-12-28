فيديو.. محمد فايد لـ دوت الخليج: سنطالب بحقوق الصحفيين فى البرلمان بالتنسيق مع النقابة

قال الكاتب الصحفى محمد فايد، عضو مجلس النواب، أهل الدائر حملونى بمهمة كبيرة، ونسعى إلى تحقيق طموحاتهم وحل مشاكلهم، خاصة التى تتعلق بنقص الخدمات العام.

وتابع عضو مجلس النواب، خلال حديثه لـ دوت الخليج:" ملف الأجور على قائمة أولوياتى داخل المجلس، لدعم الفئات المستضعفة، وأيضًا ما يتعلق بالفلاح المصرى الذى يعاني كثيرًا تلك الأيام.

وأضاف فايد، سنهتم كثيرًا بكل ما يتعلق بالمعلمين، خاصة المرتبات المنخفضة، التى تؤثر على حياتهم، متسائلًا:" كيف سيحققون مردودًا كبيرًا وأحوالهم متدنية؟

وأكد عضو مجلس النواب، على أهتمامه الكبير بكل الملفات التى تتعلق بمهنة الصحافة، خاصة فى ظل ضعف المرتبات والتعسف والظلم الذى يتعرض له الصحفيين، مضيفًأ:" هانقف وندافع عن حقوقهم، وسنكون كتلة من الصحفيين تحت القبة".

وبدأت الأمانة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار محمود فوزي، صباح اليوم الاثنين، استقبال نواب برلمان 2021 فى 10 محافظات من مقاعدها الفردية، وذلك فى ضوء تقسيمها النواب الجدد علي مدار 6 أيام لتحقيق التباعد الإجتماعي وعدم إحداث أي زحام تحقيقا للتباعد الإجتماعي.