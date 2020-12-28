أهداف الزمالك وسموحة اليوم في الدوري المصري

استعاد الفارس الأبيض نغمة الإنتصارات مجددا علس حساب سموحة السكندري بثنائية نظيفة، في المباراة ألتي أقيمت بين الفريقين ضمن الجولة الثالثة للدوري المصري علي إستاد برج العرب. أفتتح المغربي أشرف بن شرقي أهداف مباراة الزمالك وسموحة في الدوري المصري لصالح القلعة البيضاء في الدقيقة 8 بعد تسديده ركلة الجزاء علي يمين الهاني سليمان حارس الأمواج الزرقاء. الزمالك يتخطى موج سموحة ويصعد للمركز العاشر



وأكد التقدم للزمالك المدافع أحمد أبو الفتوح في الدقيقة 31 بعد تمريرة من أوباما وصلت لابو الفتوح الذي راوغ محمد محسن ليلة، واخترق منطقة الجزاء وراوغ رجب نبيل وسددها داخل الشباك. وأكد التقدم للزمالك المدافع أحمد أبو الفتوح في الدقيقة 31 بعد تمريرة من أوباما وصلت لابو الفتوح الذي راوغ محمد محسن ليلة، واخترق منطقة الجزاء وراوغ رجب نبيل وسددها داخل الشباك. حافظ الزمالك علي التقدم طوال الشوط الثاني قبل أن تنتهي المباراة بفوز الفارس الأبيض بنتيجة 2- 0 ضمن مواجهات الدوري المصري الممتاز. أهداف مباراة سموحة اليوم



ليصعد الزمالك إلى المركز العاشر برصيد 7 نقاط، بينما يتجمد رصيد سموحة عند 5 نقاط، بالمركز السادس.



حراسة المرمي: محمد أبو جبل

خط الدفاع: حازم إمام - محمود حمدي الونش – محمد عبد الغني – أحمد فتوح

خط الوسط: محمد اشرف روقا - إمام عاشور

خط الهجوم : اوباما - أشرف بن شرقي – محمد أوناجم – حميد أحداد ودخل الزمالك بتشكيل مكون من:حراسة المرمي: محمد أبو جبلخط الدفاع: حازم إمام - محمود حمدي الونش – محمد عبد الغني – أحمد فتوحخط الوسط: محمد اشرف روقا - إمام عاشورخط الهجوم : اوباما - أشرف بن شرقي – محمد أوناجم – حميد أحداد مسلسل أزمات فرجاني والزمالك



فيما دخل سموحة اللقاء بتشكيل مكون من :

حراسة المرمي: الهاني سليمان

خط الدفاع : رجب نبيل ،أطهر الطاهر، محمود البدري ، أحمد جمال.

خط الوسط: محمد محسن ليلة، محمد كناريا، محمود حليم ،.

خط الهجوم: إسلام جمال ،حسام حسن ، رفيق كابو.

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