كورونا تتسبب في تأجيل مباراة مباراة مانشستر سيتي و إيفرتون

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي تأجيل مباراة مانشيستر سيتي وإيفرتون والتي كان من المقرر إقامتها في مساء اليوم في إطار الدوري الإنجليزي.

وأعلن مانشيستر سيتي خلال بيان النادي زيادة أعداد كورونا بين الفريق بإلاضافة للأربع أصابات السابقة ضمن صفوف الفريق وهو ما ساعد في تأجيل المباراة مع إيفرتون.

وصرح إيفرتون أنه ستم تحديد موعد أخر للمباراة في وقت لاحق حسب الإجراءت المتبعة وطبقا للبرتوكول الصحي.

وكان من المفترض أقامة اللقاء في تمام العاشرة من مساء اليوم علي ملعب جوديسون بارك في إطار الجولة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي" البريميرليج".

كشفت رابطة الدوري الإنجليزي عن وجود 7 حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد في الفرق المشاركة بمسابقة البريميرليج.

وقالت الرابطة في بيان لها، أن هناك 7 حالات إيجابية تم اكتشافها بين 1569 لاعبًا وموظفا قاموا باختبار الكشف عن فيروس كورونا وذلك في الفترة ما بين 14 و20 ديسمبر.

ورفضت الرابطة الإعلان عن أسماء المصابين والتي جاءت نتيجة عينتهم سلبية او حتى التنويه عن هوية الفرق التي يلعبون بها.

ومن جانها أوضحت رابطة الدوري الإنجليزي ان اللاعبون أو العاملون بالنادي الذين ثبتت إصابتهم سيعزلون أنفسهم لمدة 10 أيام.

وكانت جائحة كورونا قد أدت الى توقف الدوري الانجليزي لمدة 3 شهور والتي أثرت بالسلب على موعد انطلاق الموسم الجديد.

جدير بالذكر ان فريق ليفربول يتصدر جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 31 نقطة بفارق 4 نقاط عن أقرب منافسيه نادي ليستر سيتي، ويأتي النجم المصري محمد صلاح على قائمة هدافي اللاعبين في الدوري الانجليزي بواقع 13 هدف بعد مرور 14 جولة من عمر المسابقة.

جدير بالذكر ان ترددت أنباء حول نية الاتحاد الانجليزي في إيقاف المسابقة خلال الساعات القادمة إذا زادت حدة إصابات كورونا وبخاصة في ظل احتفالات أعياد الكريسماس القائمة في التوقيت الحالي.

ومن جانها أعلنت الحكومة البريطانية عن العديد من الإجراءات الاحترازية بسبب تواجد نوع جديد من فيروس كورونا المستجد، ووجود توقعات بزيادة حالات المصابين بفيروس كورونا الى نسية 70%.

على الجانب الآخر، من المقرر ان تخوض فرق الدوري الإنجليزي مباريات الجولة الـ 15 خلال يومي 26 و27 من شهر ديسمبر الحالي.