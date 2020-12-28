إيطاليا تسجل 8585 إصابة جديدة في 24 ساعة

كشفت وزارة الصحة الإيطالية، في إحصائية جديدة، عن ارتفاع عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 8585 حالة، ليصل العدد العام إلى مستوى 2056277.

وسجلت الوزارة، اليوم الاثنين، 445 وفاة جديدة ناجمة عن عدوى فيروس كورونا في البلاد مقابل 298 حالة في بيانات أمس الأحد، وفقا لروسيا اليوم.

كما أضافت الوزارة أنها رصدت 445 وفاة جديدة جراء المرض، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 72370 متوفيا.

سادت حالة من الخوف والقلق حول العالم من جديد بسبب انتشار طفرة أو سلالة جديدة من فيروس كورونا كما يطلق عليها البعض، حيث جاء ظهورها في لندن الأمر الذي جعل السلطات البريطانية تغلق جميع المناطق خلال أعياد الميلاد كما أعلنت فرنسا وعدد من دول أوروبا غلق الحدود ومنع الطيران والقطارات من وإلي انجلترا.

أوضح الخبراء أن نسب انتشار السلالة الجديدة من فيروس تتجاوز نسب الـ 70 % عن السلالة الاولي والثانية خاصة وأن عدد الاصابات في بريطانيا ويل الي 35 الف اصابة يوميا الامر الذي دفع السلطات المعنية في لندن إلى الغاء حفلات الكريسماس واعياد الميلاد واغلاق كبري المحلات حيث دخل الاقتصاد البريطاني تحت القطاع الرابع وتلك اسوء درجات التصنيف السئ للاقتصاد في ظل اغلاق المحلات والكافيهات والمطاعم والمدارس والنوادي وجميع الانشطة لدرجة وصفت بان الحياة شبه توقفت في لندن.

اقرأ أيضًا..فرنسا تعلن عن نيتها لغلق البلاد بسبب زيادة معدل إصابات فيروس كورونا



تُعاني جميع دول العالم، في الوقت الحالي، من أضرار الموجة الثانية من فيروس كورونا، والسلالة الجديدة التي تمحورت عنه، والتي أدت إلى إغلاق عدد كبير من الدول على رأسها بريطانيا، وبعض الدول الأوروبية الأخرى.