نتيجة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري

سجل حسين الشحات الهدف الثاني للنادي الأهلي بالدقيقة 48 من عمر وزمن اللقاء، بعد تمريرة حريرية من علي معلول، ليقوم الشحات بالتمويه أمام المرمى، ومن ثم التسديد بسهولة في أقصى الزاوية اليمنى لمحمد صبحي، لتصبح النتيجة 2-0 لصالح النادي الأهلي. وسجل محمود عبدالمنعم "كهربا" الهدف الأول للنادي الأهلي بالدقيقة السادسة عشر، بعد اختراق ومرو رائع من طاهر محمد طاهر في هدمة مرتدة، ومن ثم تمريرة بينية لكهربا أمام المرمى، والتي سددها على يمين محمد صبحي، معلنة عن الهدف الأول.

ويدخل النادي الأهلي بتشكيل مكون من: حراسة المرمى:محمد الشناوي.

الدفاع: أيمن أشرف – بدر بانون – محمد هاني – علي معلول.

الوسط: أكرم توفيق – أليو ديانج – حمدي فتحي – طاهر محمد طاهر – محمود كهربا.

الهجوم: محمد شريف. بينما يدخل سيد البلد الاتحاد السكندري بتشكيل يضم كل من: حراسة المرمى: محمد صبحي.

الدفاع: كريم يحيى – محمد عطوة – محمود رزق – مروان عطية.

الوسط: أحمد مانجا – كريم ممدوح – خالد الغندور – عمار حمدي – رزاق سيسيه.

الهجوم: خالد قمر. ويستضيف فريق النادي الأهلي صاحب المركز الثالث برصيد 6 نقاط، فريق الاتحاد السكندري محتل المركز التاسع برصيد 4 نقاط، على ملعب الأهلي we السلام، في تمام الساعة السابعة والنصف، عبر قنوات ONTIME SPORTS. عاجل..الأهلي يحصل على جائزة أفضل نادي عربيا وأفريقيا "صور"



عودة بيتسو



يذكر ان المباراة تشهد عودة المدير الفني للأهلي بيتسو "موسيماني" الذي تعافى مؤخرا من فيروس كورونا ليقود الأهلي في تدريبات اليوم ومن ثم مباراة اليوم. مران الأهلي..أول ظهور لموسيماني في التتش بعد تعافيه من كورونا "فيديو" تأجيل مباراة القمة



ومن أبرز ملامح تلك الجولة هي إصدار اتحاد الكرة المصري المتمثل في اللجنة الثلاثية برئاسة أحمد مجاهد، بتأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، والتي كان من المقرر إقامتها اليوم الإثنين الموافق 28 ديسمبر الجاري، ولم يذكر اتحاد الكرة أي أسباب لقرار التأجيل، الذي فاجأ الجميع. وقرر اتحاد الكرة تأجيل المباراة لأجل غير مسمى، عل أن تلعب مباريات القطبين المؤجلة من الجولة الثالثة بسبب مشاركاتهم الإفريقية، وهم الاتحاد السكندري ضد الأهلي، وسموحة ضد الزمالك، بدلا من مباراة القمة، وعلى إثر ذلك تؤجل مبارة الاتحاد السكندري وإنبي ضمن منافسات الجولة الرابعة، إلى أجل غير مسمى.

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