فيديو.. حمدى عبدالوهاب لـ دوت الخليج: نتمنى أن يكون الفصل التشريعى المقبل أفضل من سابقه

قال النائب حمدى عبدالوهاب، عضو مجلس النواب:" أتمنى أن يكون الفصل التشريعى المقبل أفضل من السابق، بما يخدم المواطن المصرى، صاحب الفضل الأول.

وأكد عضو المجلس النواب، أنه سيشارك بقوة فى مشاريع القوانين، تحت مظلة الدولة المصرية، والرئيس السيسى الذى يقدم مبادرات تخدم المواطن المصرى البسيط، مثل حياة كريمة التى من شأنها تطوير الريف المصرى.



