ريهام أيمن تدعم زوجها برسالة رومانسية بعد إصابته بفيروس كورونا

نشرت الفنانة ريهام أيمن صورة تجمعها بزوجها الفنان شريف رمزي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، لتدعمه في أزمته الأخيرة بعد إصابته بفيروس كورونا.

علقت ريهام أيمن، على الصورة قائلة: "أريد البقاء معك حتى نهاية عمري، أحبك"، حيث لاقت الصورة العديد من التعليقات المساندة لهما.

كانت قد، ارتفعت عدد إصابات فيروس كورونا من جديد خلال اليومين الماضيين، وكذلك ارتفعت حصيلة إصابات نجوم الفن ومن بينهم الفنانة يسرا، والفنان كريم فهمي، والفنانة القديرة سلوى محمد علي، والاعلامي وائل الابراشي، وايناس الدغيدي، وامير كرارة، والفنان أبو، وجومانا مراد.

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الجدير بالذكر، أن شريف رمزي أعلن مؤخرا إصابته بفيروس كورونا المستجد، كاتبا عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه بتطبيق "انستجرام"، قائلًا: "الحمد لله على كل شيء.. عملت المسحة وطلعت إيجابية، اللي اتعامل معايا الفترة اللي فاتت يخلي باله".