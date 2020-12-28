محمود البرعى لـ دوت الخليج: البرلمان المقبل سيظهر بشكل أقوى.. وسنسعى لحل مشاكل المواطن

قال النائب محمود البرعى، عضو مجلس النواب، اتوقع أن يظهر البرلمان المقبل بشكل قوى، وسيكون داعم للدولة المصرية، تحت قيادتها الحكيمة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وتابع خلال حديثه لــ دوت الخليج:" سنسعى لحل مشاكل المواطن المصرى البسيط، وتجاوز العقبات أمامه، وسأسعى للانضمام إلى لجنة التنمية المحلية.