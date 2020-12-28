محمود البرعى لـ دوت الخليج: البرلمان المقبل سيظهر بشكل أقوى.. وسنسعى لحل مشاكل المواطن

قال النائب محمود البرعى، عضو مجلس النواب، اتوقع أن يظهر البرلمان المقبل بشكل قوى، وسيكون داعم للدولة المصرية، تحت قيادتها الحكيمة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وتابع خلال حديثه لــ دوت الخليج:" سنسعى لحل مشاكل المواطن المصرى البسيط، وتجاوز العقبات أمامه، وسأسعى للانضمام إلى لجنة التنمية المحلية.
جاء ذلك بعد ان استقبلت نواب القائمة الوطنية الـ284 طوال أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس ، بجانب 90 نائبا فردي أمس الأحد، عن 5 " محافظات، هي: (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، مرسى مطروح) .
لجان الاستقبال مستمرة في عملها على مدار اليوم وغدا لاستقبال نواب المحافظات المتبقية بالنظام الفردى، وذلك الاثنين 28 ديسمبر: سيتم استقبال نواب (10) هي : محافظات ( بورسعيد، الاسماعيلية، السويس، الشرقية، الدقهلية، دمياط، الغربية، المنوفية، البحيرة، كفر الشيخ) بإجمالي عدد 108 نائباً.، والثلاثاء 29 ديسمبر: نواب (12) محافظة هي: (الفيوم، بني سويف، المنيا، اسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر، شمال و جنوب سيناء) بإجمالي عدد 86 نائباً.
وأكد المستشار فوزى أن النواب الذين لم يتمكنوا من الحضور خلال الأيام المحددة لهم لاستلام بطاقات العضوية، بإمكانهم الحضور في أي يوم آخر لاستلامها عقب إنتهاء أيام الاستقبال المحددة.ووجه فوزى الشكر للسادة النواب الجدد على تعاونهم والتزامهم بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتبعها الأمانة العامة لمجلس النواب.
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