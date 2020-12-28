تيلجراف..محمد صلاح رابع أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي

نشرت جريدة التيلجراف ترتيب لأفضل لاعبي الدوري الإنجليزي لعام 2020 والذي ينتهي خلال أيام قليلة

وجاء النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي، في النرتبة الرابعة، ضمن إختيارات جريدة التيلجراف لأفضل لاعبي الدوري الإنجليزي.

وتصدر القائمة لاعب مانشيستر سيتي" كيفين دي بروين" كأفضل لاعب بالدوري الإنجليزي قبل المدافع الهولندي فيرجل فان دايك مدافع ليفربول الإنجليزي الذي أحتل المرتبة الثانية في قائمة التيلجراف.

حل هاري كين مهاجم توتنهام الإنجليزي في المرتبة الثالثة، بينما جاء النجم السنغالي ساديو ماني في المرتبة الختمسة خلف الفرعون المصري محمد صلاح.

وأختارت التيلجراف هيونج مين سون جناح توتنام في المركز السادس ضمن القائمة المختارة ، وجاء برونو فيرنانديز صانع ألعاب مانشستر يونايتد في المرتبة السابعة، وزاحم رحيم سترلينج جناح مانشستر سيتي باقي المنافسين في المرتبة الثامنة.

وسيطر ليفربول ونجومه علي قائمة التيلجراف حيث شهدت قائمة العشرة الأوائل تواجد أليسون بيكر حارس ليفربول تياجو ألكانتارا المنتقل حديثا للريدز.

تتويج ماني الأفضل.. الصحافة الإنجليزية تهاجم صلاح بعد الأداء الضعيف



تواجد نجمنا المصري محمد صلاح، لاعب وهداف ليفربول في مباراة الريدز ووست بروميتش والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي أقيمت على ملعب آنفيلد رود .

سجل ساديو ماني الهدف في الدقيقة 12 بعد تمريرة رائعة من جويل ماتيب إلى داخل منطقة الجزاء استلمها ساديو بالصدر بشكل رائع ثم سدد كرة سكنت يمين المرمى ليسجل الهدف الأول للريدز.

وأبى أولواسيميلوجو أجاي مهاجم بروميتش، نهاية المباراة قبل إحراز التعادل لوست بروميتش بعد كرة عرضية من جهة اليمين قابلها أولواسيميلوجو أجاي برأسية من داخل منطقة الجزاء سكنت أعلى يسار المرمى.

وشارك نجمنا المصري بصورة أساسية في تشكيل الريدز، حتى نهاية المباراة.

ولم يقدم صلاح الأداء المعهود منه وقدم مستوى متواضع، مما جعله محل انتقاد لـ الصحافة الإنجليزية، وذلك على رغم تألقه في المباريات الأخيرة مع الفريق.

ولم تنتظر الصحافة الإنجليزية كثيرًا حتى شنت موجة من الانتقادات على محمد صلاح ووضعت له تقيمًا متواضع أمام وست بروميتش وذلك بحسب الدرجات من 1 إلى 10.

وأشادت الصحافة الإنجليزية بأداء السنغالي ساديو ماني صاحب هدف ليفربول في المباراة ووضعته ضمن الأعلى تقييمًا بين لاعبي الريدزمن كل الصحف والمواقع الإنجليزية

وجاء تقييم لاعبي ليفربول من الصحافة الإنجليزية خلال مواجهة وست بروميتش كالتالي:

أليسون بيكر: 6.2

أرنولد: 5.4

ماتيب: 6.6

فابينيو: 6.5

روبرتسون: 6.6

فينالدوم: 5.8

هندرسون: 6.4

جونز: 5.6

محمد صلاح: 5.4

روبرتو فيرمينو: 6.3

ساديو ماني: 6.8