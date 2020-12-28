الصحة العالمية: هناك سلالات جديدة من فيروس كورونا على وشك الظهور

صرحت ماريا فان كيركهوفي، خبيرة منظمة الصحة العالمية، أن هناك سلالات جديدة من فيروس كورونا على وشك الظهور، لافتة إلى ضرورة إتباع الإجراءات الوقائية ضد الفيروس.

وفي وقت سابق، أكد تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، أن وباء فيروس كورونا لن يكون الأخير، بل سيظهر العديد من الأوبئة.

وأشار غيبريسوس، إلى أن الفيروس التاجي كان يمكن التنبؤ به بطرق عدة، بما في ذلك مئات الرسائل والمراجعات الطبية.

وأوضحت، منظمة الصحة العالمية، أن الأمراض الفيروسية جزء من واقع الحياة، وحثت على الاستعداد لمواجهة التحديات الجديدة، وتخصيص الأموال للوقاية من حالات الطوارئ والرعاية الصحية الأولية.

سادت حالة من الخوف والقلق حول العالم من جديد بسبب انتشار طفرة أو سلالة جديدة من فيروس كورونا كما يطلق عليها البعض، حيث جاء ظهورها في لندن الأمر الذي جعل السلطات البريطانية تغلق جميع المناطق خلال أعياد الميلاد كما أعلنت فرنسا وعدد من دول أوروبا غلق الحدود ومنع الطيران والقطارات من وإلي انجلترا.

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أوضح الخبراء أن نسب انتشار السلالة الجديدة من فيروس تتجاوز نسب الـ 70 % عن السلالة الاولي والثانية خاصة وأن عدد الاصابات في بريطانيا ويل الي 35 الف اصابة يوميا الامر الذي دفع السلطات المعنية في لندن إلى الغاء حفلات الكريسماس واعياد الميلاد واغلاق كبري المحلات حيث دخل الاقتصاد البريطاني تحت القطاع الرابع وتلك اسوء درجات التصنيف السئ للاقتصاد في ظل اغلاق المحلات والكافيهات والمطاعم والمدارس والنوادي وجميع الانشطة لدرجة وصفت بان الحياة شبه توقفت في لندن.