شحاتة أبو زيد: نجاح الإصلاح الاقتصادي سبب في إطلاق مبادرات إجتماعية لتحسين أحوال الفقراء



شدد النائب شحاتة أبو زيد، عضو مجلس النواب على ضرورة توحيد كافة الجهود من الجميعات الأهلية، والوزارات المختلفة المشاركة في مبادرة "حياة كريمة" لتنفيذ تكليفات وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك من أجل تحقيق إستفادة كبرى من خلال زيادة الدخل وتوفير فرص عمل مستدامة لمواطني القرى المستهدفة.



جاء ذلك في تعليقه على توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإطلاق المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة، مشيدًا بحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على رعاية مصالح محدودي الدخل وانحيازه الواضح للفقراء والأكثر احتياجا فى مصر وذلك على خلاف ما يروج قوى الشر الذين يسعون لإحداث وقيعة بين الشعب وقيادته.



وأوضح أبو زيد، أن مصر من أوائل الدول التي طبقت مفهوم حقوق الإنسان الإقتصادية، وحقه في السكن والعيش حياة كريمة، موضحًا أن هذه المبادرات ستظل مثال يحتذى به في منطقة الشرق الأوسط.

واختتم أبو زيد، بالتأكيد على القيادة السياسية حريصة على تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية بالقضاء على العشوائيات وزيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات وإعادة هيكلة منظومة الدعم ليذهب لمستحقيه، مفيدًا أن نجاح الإصلاح الاقتصادي سبب رئيسي في ظهور هذه المبادرات الخاصة بالحماية الاجتماعية.

