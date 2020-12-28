بعد إطلاق المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة ..النائب محمد سلطان يؤكد قوة الاقتصاد واستكمال استراتجية مصر للتنمية المستدامة



علق النائب محمد سلطان، عضو مجلس النواب، على توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإطلاق المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة، مؤكدا أن الرئيس السيسي لا يغفل ابدا محدودي الدخل وذلك في ظل التحديات التي تواجهها مصر في الداخل والأزمات الإقليمية وما يحيط بأمنها القومي من مخاطر .



وأكد سلطان، تصريحات له، أن الهدف من المبادرة هو تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية بالقرى النائية والفقيرة وتوفير الخدمات الأساسية بها، ودعم الفئات الأولى بالرعاية للمساهمة في مد وصلات مياه ووصلات صرف للأسر التي تفتقد أقل حقوقها الاقتصادية ، مؤكدا أن هذه المبادرة تترجم استراتيجية مصر نحو التنمية المستدامة التي انتهجتها الدولة المصرية بعد ثورة ال30 من يونيو.



واضاف سلطان أن الاقتصاد المصري أثبت قوته بفضل تطبيق الإصلاح الاقتصادي ، موضحا أنه في الوقت الذي تعاني منه دول العالم من تداعيات فيروس كورونا الاقتصادية تهتم الدولة المصرية بالفقراء وتسعى لتحسين مستوى معيشتهم والأماكن الذي يعيشون فيها.

