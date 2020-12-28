فيديو..النائب أحمد فؤاد أباظة: ملتزم بقرار حزب مستقبل وطن بشأن انتخابات النوعية بالبرلمان

أكد النائب أحمد فؤاد أباظة، عضو مجلس النواب إلتزام بقرار حزب مستقبل وطن بشأن انتخابات اللجان النوعية بمجلس النواب، مؤكدا علي أنه سيذل قصاري جهده من أجل محافظة الشرقية بشكل عام ومركز أبو حماد بشكل خاصة بشأن إشكاليات الطرق وملفات المياة والصرف الصحي .



جاء ذلك في حديثه لموقع دوت الخليج علي هامش استخراج كارنية عضوية برلمان 2021، مؤكدا علي أن تمثيل المرأة والشباب مشرف في البرلمان وسيكون لهم دور فعال في خدمة المواطن، مؤكدا علي أنه سيعمل بالتنسيق مع الأجهزة المعنية في التغلب علي إشكاليات المياه والصرف في مركز أبو حماد خاصة أن ملف الطرق يحدث به طفرة كبيرة، وسيعمل أيضا علي عمل مكتب بريد في كل قرية من القري لخدمة المواطنين.