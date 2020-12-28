عامر الشوريجى لـ دوت الخليج: سأتبنى قضايا الزراعة والشباب.. ولجنة الزراعة رغبتى الأولى

قال النائب عامر الشوربجى، عضو مجلس النواب، إن المجلس المقبل سيعمل على استكمال المناقشات الخاصة بالقوانين والتشريعات المؤجلة.

وتابع خلال حديثه لــ دوت الخليج، سأتبنى العديد من الملفات خلال المجلس المقبل، على رأسها المتعلق بالزراعة والشباب والتربية والتعليم، وسأسعى الانضمام إلى لجنة الزراعة والري، والإدارة المحلية.