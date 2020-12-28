عاجل..اشتباه في إصابة خطيرة لطاهر محمد طاهر

خرج طاهر محمد طاهر مصابا في بداية الشوط الأول من مباراة الاهلي والاتحاد السكندري، والمقامة الأآن على ملعب الأهلي WE السلام، في مباراة مؤجلة من الأسبوع الثالث من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2020-2021.

وتوجه طاهر محمد طاهر إلى إحدى المستشفيات مباشرةً بعد خروجه من المباراة، برفقة أحد أعضاء الجهاز الطبي بالنادي الأهلي.

وعلم دوت الخليج أن هناك اشتباه في شرخ بأحد ضلوع طاهر، وينتظر اللاعب إجراء الفحوصات والأشعة التي ستثبت إصابته، ومدة غيابه عن المباريات.

