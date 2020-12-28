سفارة روسيا بالقاهرة : ممتنون للرئيس السيسى لاهتمامه بالتعاون مع روسيا

جدة - نرمين السيد - أعربت سفارة روسيا بالقاهرة عن امتنانها للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لاهتمامه الشخصى بالتعاون مع روسيا، مؤكدة أن البناء المشترك لمحطة الضبعة يعد شهادة على وجود مستوى عال من التفاعل والتعاون.





وأشارت السفارة، إلى أن هذا التعاون يقوم على أساس تقاليد الصداقة العميقة بين البلدين وسوف يستمر فى المستقبل، ليغطى أحدث التكنولوجيات بهدف دعم الاقتصاد المصرى. وذكر بيان لسفارة روسيا بالقاهرة، على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" اليوم الإثنين، أن اجتماع الرئيس السيسى مع أليكسى ليخاتشوف مدير عام مؤسسة "روس أتوم" خلال زيارته للقاهرة تم فى مناخ من الشراكة.

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