صور.. الوطنية للتدريب: تمكين العامل البشرى أهم ركائز الدولة للنهوض بالمجتمع

جدة - نرمين السيد - تم توقيع البروتوكول بهدف إعداد وتأهيل وتدريب القيادات والكوادر البشرية اللازمة لإدارة الوحدات المحلية ومتابعة أداء مهامها، بحضور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، وأشرف وافى، السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ، وشعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وإسلام طه، معاون محافظ كفر الشيخ، وكريم السماحى، مدير إدارة التدريب.

وجاء البروتوكول تأكيدًا لدور الأكاديمية الوطنية للتدريب فى تأهيل وتطوير العنصر البشرى وتمكين الشباب وصناعة قادة المستقبل، إلى جانب حرص محافظة كفر الشيخ على النهوض بقدرات العاملين بديوانها العام وموظفى المحليات التابعة لها وأيضًا شباب المحافظة.

وتركزت أوجه التعاون على تقديم الأكاديمية الدورات التدريبية اللازمة فى المجالات المختلفة وفقًا للاحتياجات المتفق عليها، وأيضًا تنفيذ برامج سياحية وثقافية بالمحافظة لمتدربى وخريجى الأكاديمية، بالإضافة إلى التعاون المتبادل فى تنظيم وعقد الأنشطة المشتركة والفعاليات والمؤتمرات إلى جانب المحاضرات والتدريبات والزيارات الميدانية.

وأعربت الدكتورة رشا راغب، عن سعادتها بالتواجد بديوان عام محافظة كفر الشيخ، لتوقيع البروتوكول الثلاثى، بين الأكاديمية الوطنية للتدريب ومحافظة كفر الشيخ ووزارة التنمية المحلية، إيمانا بدور التدريب وتأهيل الكوادر العاملة بدواوين عام المحافظات بوجه عام.

وأشارت إلى أن محافظة كفر الشيخ من المحافظات التى تدرك قيمة وأهمية العامل البشرى، والكوادر البشرية، تماشيا مع السياسة العامة للدولة، باعتبار الإنسان أهم مكون اعتنت الدولة المصرية به، لافتة إلى أن التعليم والتدريب وتمكين العامل البشرى لأداء وظيفة بصورة أفضل، أحد أهم ركائز التنمية وعوامل النجاح التى ترتكز إليها الدولة لإقامة المشروعات القومية العملاقة المختلفة المناحى المتعددة فى كافة المجالات.

ولفتت إلى إقامة الأكاديمية الوطنية للتدريب بالتعاون مع المحافظة لعدة برامج تدريبية لموظفى المحافظة بالأكاديمية كالمسئول الحكومى المحترف لـ 400 متدرب وبرنامج ديوانى كفء، لـ 20 متدربًا، مؤكدة أنه يتم حاليًا العمل على تصميم خطة لتطوير وإعادة هيكلة مركز التدريب التابع لمحافظة كفر الشيخ.

كما أعربت راغب عن سعادتها بإشادة جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ بالمتدربين ومستواهم، وأوضحت أن اختيارهم بالمبادرة لم يكن سهلا، مشيرةً إلى دورهم الأساسى فى عملية تنمية وتطوير الدولة.

وأشاد اللواء جمال نور الدين بمتدربى برنامج "ديوانى كفء" بعد تدريبهم بالأكاديمية خلال الفترة الماضية، ومتدربى دفعة الفريق محمد العصار من "البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة" أثناء تواجدهم بالتدريب الميدانى الذى نُفذ بالمحافظة فى شهر أكتوبر الماضى، مشدداً على ضرورة الاستفادة من التدريب المُقدم بالمبادرة والعمل على تطبيقه فى أماكن عملهم المختلفة، وذلك باعتبارهم سفراء عن المحافظة والأكاديمية ووزارة التنمية المحلية.

وفى ختام توقيع البروتوكول، أهدت للدكتورة رشا راغب، درع الأكاديمية الوطنية لـ جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، تقديرًا لمجهوداته للنهوض بموظفى المحافظة والعمل على تطويرهم، كما أهدى جمال نور الدين، لمديرية الأكاديمية للتدريب.

وحرص محافظ كفر الشيخ ونائبه ومدير الأكاديمية للتدريب، على زيارة متحف كفر الشيخ، للتعرف على تاريخ المحافظة، وما تحويه من آثار، حيث يتكون المتحف من 3 قاعات عرض رئيسية تعرض مجموعة من القطع الأثرية من نتاج حفائر منطقة تل الفراعين الأثرية وبعض المناطق الأخرى بالمحافظة.