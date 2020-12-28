رئيس مياه شرب القاهرة : انتهاء أعمال الإصلاح وعودة الخدمة بالزمالك

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وتابع أن هناك متابعة مستمرة من رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات، والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وكافة القيادات التنفيذية، لكافة مراحل الاصلاح.
وأضاف أنه تم الدفع بـ 15 سيارة مياه شرب نقية مجهزة بمواتير لملء خزانات العمارات ذات الارتفاع حتى عشرة أدوار، لتخفيف معاناة المواطنين.
وأوضح أنه حال وجود عكارة بالمياه عند عودتها، فإنه ينصح المواطنين بفتح صنبور المياه لمدة 3 دقائق لحين نزول أى شوائب عالقة نتيجة عملية الإصلاح.
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